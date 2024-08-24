خطوات سهلة لتعرف هل أنت مقبول في قرعة الحج العراق 2025 عبر موقع الهيئة hajj.gov.iq

مع انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج لعام 2025، يعيش العديد من المواطنين في العراق لحظات من الترقب الشديد، تُعد هذه القرعة فرصةً ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر، كونها تحدد إمكانية أداء فريضة الحج، وهو ما يعد حلمًا للكثيرين، سوف تُعلن الهيئة العليا للحج والعمرة نتائج القرعة عبر موقعها الرسمي، يمكن للمسجلين الاستعلام عن وضعهم، ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم، وذلك باتباع خطوات بسيطة نبينها خلال تقريرنا.

الاستعلام عن المقبولين قرعة الحج العراق 2025

تعلن الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2025، بعد إتمام فترة التسجيل والقرعة، وإليك إجراءات الاستعلام:

زيارة الموقع الرسمي توجه إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة. اختيار الخدمات الإلكترونية ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” في القائمة. التحقق من النتائج اضغط على خيار “نتائج قرعة الحج” لعرض التفاصيل ذات الصلة. استعراض القبول تحقق مما إذا كنت ضمن المقبولين للحج.

شروط التسجيل في قرعة الحج للمواطنين العراقيين

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، عن الشروط اللازمة والتي بناء عليها تقوم بتحديد المقبولين في الحج العمرة قرعة 2025 العراق، حيث جاءت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية. الإقامة داخل الأراضي العراقية بصفة دائمة. يجب أن يبلغ المتقدم من العمر 18 عامًا كحد أدنى. التسجيل في القرعة يجب أن يكون إلكترونيًا خلال المدة المحددة. ينبغي أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة.

يتعين على المتقدمين الالتزام بهذه الشروط لضمان قبول طلباتهم في قرعة الحج، يُنصح الجميع بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة للتعرف على المستجدات حول قرعة الحج العراق 2025.