“ثبات الايم وهيد شوت”.. أقوى كود حساسية ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile وكيفية استخدامه داخل اللعبة

-بدأ الجميع بالبحث عن أقوى كود حساسية ببجي موبايل 2024، وذلك لأنه يعمل على تقديم تجربة لعب سلسة وبسيطة يصبح اللاعب قادر على التحكم بها بأفضل شكل، حتى يتمكن من الوصول إلى الصدارة دائما في ببجي، وعلى الجميع استخدام كود الحساسية بشكل صحيح، حتى يحصل على التجربة المثالية التي يرغب بالوصول إليها، ولهذا عليكم بمتابعة السطور القادمة.

أقوى كود حساسية ببجي 2024

للحصول على دقة لعب مميزة تساعدك في التحكم باللعبة جيدا أثناء المباريات، عليك بالحصول على أفضل كود حساسية ببجي موبايل 2024، والذي يمكنك من ضبط إعدادات الحساسية داخل اللعبة، ومن خلالها سيتم الحصول على هيد شوت دقيق، بالإضافة إلى تمكنك من تحقيق ثبات الايم على جميع الأجهزة الإلكترونية، ومن خلال ضبط الحساسية بشكل صحيح تتمكن من الحصول على أفضل تجربة في اللعب، حيث تساعدك على الوصول إلى أعلى مستوى داخل ببجي، وذلك لامتلاكك قدرة كبيرة على هزيمة المنافسين، حيث يمكنك ضبط كود حساسية ببجي من خلال الآتي:

38% باستخدام منظار 2X.

30% باستخدام منظار 3X.

23% باستخدام منظار 4X.

11% باستخدام منظار 6X.

13% باستخدام منظار 8X.

130% دون استخدام FPP.

150% دون استخدام TPP.

كيفية استخدام كود حساسية ببجي موبايل PUBG Mobile 2024

يعد كود الحساسية المتوفر في لعبة ببجي هو عبارة عن بعض الأرقام، والتي يتم تدوينها بشكل صحيح في خانة الإعدادات الخاصة بلعبة ببجي، ومن بعدها سيتم التمتع بالمميزات التي يقدمها الكود، لذا يتم استخدام الكود من خلال الآتي: