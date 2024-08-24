موعد إجازة اليوم الوطني 2024 للقطاع الخاص والحكومة وأبرز مظاهر الاحتفال

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة اليوم الوطني 1446 وذلك للقطاع الخاص والحكومي؛ ويعتبر اليوم الوطني من أبرز المناسبات التي يحتفل بها السعوديين، وتم تأسيس المملكة في هذا اليوم وتوحدت على يد الملك عبد العزيز آل سعود، كما يعزز الاحتفال بتلك المناسبة روح الوطنية لدى الشعب والافتخار بالتاريخ السعودي، فيما يلي سوف نتعرف على موعد إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص والحكومي وأبرز مظاهر الاحتفال بهذا اليوم.

موعد إجازة اليوم الوطني 1446 السعودي

يحتفل السعوديون باليوم الوطني في الـ 23 من سبتمبر من كل عام ويوافق يوم الاثنين 23-9-2024م و20 ربيع الأول 1446 هجرية، وأعلنت الحكومة أن اليوم الوطني 94 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في كلا من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى ذلك جميع طلاب الجامعات والمدارس، ويحتفل الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة وتغييرها من دولة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446

يعبر الشعب السعودي عن فرحته في موعد إجازة اليوم الوطني 1446؛ وذلك عن طريق إقامة العديد من مظاهر الاحتفال والتي تدل عن مدى انتمائه لدولته وحبه لها، ومن تلك المظاهر الاحتفالية التالي: