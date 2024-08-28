كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 عبر موقع غرامات المرور العامة وطريقة السداد 

موقع غرامات المرور العامة في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدرت الحكومة العراقية مجموعة من القرارات الحديثة المتعلقة بغرامات المرور لعام 2024 حيث تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمواطنين العراقيين و من بين هذه الخدمات المبتكرة تم تفعيل إمكانية دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت.

موقع غرامات المرور العامة

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الاستعلام عن غرامات المرور من خلال موقع غرامات المرور العامة لعام 2024 عبر الإنترنت و للحصول على تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الموقع الرسمي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي المخصص لغرامات المرور العامة.

بمجرد دخولك إلى الموقع، انقر على قسم غرامات المرور الموجود في القائمة.

أدخل رقم السيارة الخاص بك في الحقل المخصص، ثم اضغط على كلمة بحث لعرض المخالفات.

ستظهر لك نافذة تحتوي على تفاصيل جميع المخالفات المرورية المسجلة ضد السيارة التي أدخلت رقمها.

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على رقم السيارة الألماني، يتعين عليك زيارة قسم المرور في المنطقة التي تتواجد فيها للحصول على هذا الرقم.

طريقة سداد غرامات المرور العامة او رقم الالماني

يمكنك سداد غرامات المرور العامة عبر الإنترنت والاطلاع على موقع غرامات المرور العامة باتباع الخطوات التالية: