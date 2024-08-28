استعلم وسدد فورا.. معرفة غرامات المرور الجديدة بالرقم الألماني 2024 وكيفية سددها إلكترونيا 

في ظل التحديثات الجديدة لعام 2024، يحرص العديد من الأفراد على متابعة أحدث المعلومات ومعرفة غرامات المرور الجديدة حيث يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية بشكل يسير من خلال منصة أور الإلكترونية، التي أطلقتها الجهات المسؤولة مؤخرا و تهدف هذه المنصة إلى تقديم خدمة مريحة للمواطنين، حيث تتيح لهم معرفة المخالفات التي ارتكبتها مركباتهم وتوفير الوقت أو الجهد بدلا من زيارة الأماكن المخصصة لدفع الغرامات.

معرفة غرامات المرور الجديدة

للاستعلام و معرفة غرامات المرور الجديدة لعام 2024، يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي ستساعدك في معرفة ما إذا كانت هناك أي مخالفات مسجلة ضد سيارتك و إليكم الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها:

ابدأ بزيارة موقع منصة أور الإلكترونية على الإنترنت.

ادخال بياناتك الشخصية المطلوبة لتسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية للمنصة ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختر خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بملء الحقول المخصصة ببيانات سيارتك مثل رقم اللوحة ونوع السيارة.

اضغط على زر استعلام لعرض كافة المخالفات المسجلة ضد سيارتك.

خطوات دفع المخالفات المرورية

أصبح من الممكن الآن تجديد المخالفات المرورية ومعرفة غرامات المرور الجديدة من خلال منصة أور، التي توفرها الجهات المعنية حيث تعد أداة فعالة للمستخدمين و إتمام مجموعة كبيرة من المعاملات الحكومية بشكل إلكتروني من خلال الخطوات الآتية للدفع: