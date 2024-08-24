استعلم فورا وسدد.. معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 في العراق بالرقم الألماني وكيفية سداد الغرامة من خلال أور

تم إدخال تعديلات جديدة على لائحة غرامات المرور بهدف تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الحوادث المرورية، وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة لتحسين النظام المروري وضبط سلوك السائقين بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وقد تم رفع قيمة بعض الغرامات لتكون رادعة وأكثر تأثيرا في ردع المخالفين، كما تهدف هذه التحديثات إلى خلق بيئة قيادة امنة ومتوازنة تشجع على الالتزام بالقوانين وتقلل من الحوادث المرورية، لذلك سنستعرض في هذا المقال كيفية معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، كما سنلقي الضوء على كيفية سدادها.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

إذا كنت ترغب في معرفة غرامات المرور الجديدة 2024، يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتيح لك الاستعلام عن أي غرامات قد تكون مسجلة على سيارتك كما يلي:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أور.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

ستجد قائمة بالخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أدخل المعلومات المتعلقة بسيارتك في الحقول المخصصة، مثل رقم اللوحة أو أي بيانات أخرى ضرورية.

انقر على زر استعلام بعد إدخال البيانات الصحيحة.

عندها سيتم عرض كافة المخالفات المرورية المسجلة على سيارتك بشكل فوري بما في ذلك تفاصيل كل مخالفة مثل تاريخها وموقعها.

سداد المخالفات المرورية

قدمت الجهات المختصة إمكانية تجديد المخالفات المرورية بسهولة عبر منصة أور التي تعتبر أداة شاملة تتيح للمواطنين في العراق إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات الحكومية، كما تتيح تنفيذ العديد من الإجراءات بشكل إلكتروني، بما في ذلك سداد المخالفات المرورية المسجلة عليك عن طريق اتباع الخطوات الاتية: