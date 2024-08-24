أغاني وتسلية تفرح طفلك على تردد قناة كراميش .. ثبت الآن التردد الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات بالخطوات

حرص جميع الآباء على تنزيل قناة كراميش على أجهزة الرسيفر لديهم خاصة وأنها من القنوات الهامة التي تبعث في نفوس الأطفال السعادة والمرح بفضل البرامج المتنوعة التي تقدمها على الشاشة الصغيرة، ومن ثم فقد أكدت إدارة القناة أنها تعمل على تحديث التردد بين الآونة والأخرى من خلال تغيير البيانات التابعة له، بهدف تحسين جودة المحتوى وتعزيز بث الإشارة بجودة أفضل حتى يتمكن جميع المشاهدين من الاستمتاع بما تعرضه القناة على الشاشة.

تردد قناة كراميش 2024

تعتبر قناة كراميش واحدة من أهم الفضائيات المخصصة لفئة الأطفال في العالم العربي حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج والأناشيد التي تناسب كافة الفئات العمرية، مما يجعلها هي الخيار المثالي لتسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم، لذلك فإنها تعتبر القناة الأشهر على الإطلاق التي تقدم أغاني على مدار الساعة، لذلك يمكن تنزيل ترددها عبر اضافة البيانات التالية:

التردد: 11603.

معدل ترميز: 27500.

معامل استقطاب: افقي.

معدل تصحيح الأخطاء: ¾.

قناة كراميش عبر عرب سات

حرصت قناة كراميش على توفير مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التي تناسب جميع الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، وتتميز هذه البرامج بمحتوى عالي الجودة وإنتاج ممتاز يمكن متابعته، لذلك يتم تنزيل القناة على عرب سات من خلال اضافة القيم التالية:

التردد: 11390.

معامل التشفير: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

خطوات ضبط قناة كراميش 2024 على الجهاز

تعتبر خطوات تنزيل قناة كراميش على جهاز الرسيفر من أبسط الخطوات التي يمكن إتمامها بنفسك دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصصين تحديث أجهزة الرسيفر، كما يمكن الاستمتاع بما تقدمه القناة من محتوى متنوع من أفلام وأغاني وأناشيد يسعد بها الأطفال في جميع البيوت العربية، لذلك يمكن ضبط القناة من خلال اتباع الآتي: