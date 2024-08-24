بعد القفزة الأخيرة.. سعر الدولار اليوم السبت الموافق 25 أغسطس 2024 في مصر وما هو سعره في جميع البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بعد تباين في حركة الأسعار بين مختلف البنوك فقد سجل انخفاضا في 8 بنوك، في حين ارتفع سعره في بنك الإسكندرية بينما استقر عند نفس المستوى في بنك التعمير والإسكان مقارنة بنهاية تعاملات يوم أمس الأول و للحصول على آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، يمكن الاطلاع على الأسعار في المقال.

سعر الدولار اليوم

في آخر تحديث سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الموافق السبت 24 أغسطس 2024، شهدت الأسعار تغييرات متفاوتة بين البنوك المصرية على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، بانخفاض قرش واحد في كل من الشراء والبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش واحد في كل من الشراء والبيع.

بنك القاهرة: سجل الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، مع تراجع قدره 7 قروش في كل من الشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، بانخفاض قرش واحد في كل من الشراء والبيع.

بنك البركة: سجل الدولار 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، مع تراجع قرش واحد في كل من الشراء والبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر الدولار 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، بتراجع قدره 10 قروش في كل من الشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل الدولار 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش واحد في كل من الشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، بزيادة قدرها قرشان في كل من الشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل الدولار 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الدولار 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، بتراجع قدره 11 قرشا في كل من الشراء والبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء بالجنيه المصري

فيما يلي قائمة بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بعد الاطلاع على سعر الدولار اليوم وفقا لآخر التحديثات: