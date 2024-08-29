قدم لولادك أحلى هدية .. ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد 2024 وخليهم مبسوطين طول اليوم

يحتاج الآباء والأمهات إلى تنزيل قناة طيور الجنة التي تعتبر من أهم القنوات المحبوبة لدى جميع أطفال الوطن العربي ولذلك يرغبون في متابعتها على الدوام، وذلك بفضل ما تقدمه القناة على شاشتها من محتوى متميز يتنوع بين الترفيه والتسلية والتعليم، من خلال البرامج المتنوعة التي تهدف من خلالها إلى تعليم الأطفال بعض المهارات والسلوكيات الطيبة كما أنها تقدم أناشيد دينية متنوعة تحافظ من خلالها على القيم والمبادئ الإسلامية التي يتبعها المجتمع العربي، حيث أن تم الإعلان مؤخرًا من قبل إدارة القناة عن تحديث ترددها الجديد لضبط إشارة البث واستقبالها بجودة عالية.

نزل تردد طيور الجنة أطفال 2024

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية وذلك من خلال اتباع بعض الإرشادات البسيطة التي أكدت عليها إدارة القناة دون الحاجة للاستعانة بأحد متخصصين الأجهزة، أيضًا يتم تثبيتها من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

استقبال طيور الجنة العرب سات

من السهل التعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد وتحميله من خلال اضافة البيانات التي نوفرها لكم في النقاط التالية واتباع خطوات التنزيل البسيطة التي يمكن عملها بسهولة:

التردد: 11310.

استقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيف استقبل طيور الجنة أطفال

يمكن متابعة كل ما هو جديد على شاشة قناة طيور الجنة من برامج وأفلام وأغاني وأناشيد دينية متنوعة يحبها الأطفال ويلتفون حولها لمتابعتها بصورة دائمة، كل ذلك بفضل اتباع الخطوات التالية: