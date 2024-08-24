بالخطوات .. تحديث سجل الأسرة من منصة أبشر الإلكترونية 1446 .. الشروط والمتطلبات

أعلنت هيئة الأحوال المدنية بالمملكة أنه لا ينبغي البدء في تحديث سجل الأسرة من خلال التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية وذلك لمساعدة جميع المواطنين في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، وذلك من منطلق تسهيل الإجراءات المتنوعة على المواطنين والتي أصبح القيام بها من المنزل أسهل بواسطة أبشر دون الحاجة إلى الذهاب لأحد مكاتب الأحوال المدنية، لذلك فقد أعلنت الأحوال المدنية عن التحديث الذي يتم عبر المنصة لتوفير وقت المواطنين مع ضرورة توافر مجموعة من المستندات والأوراق التي يتطلبها التحديث السريع.

خطوات تحديث سجل الأسرة 1446 منصة أبشر

وفرت الأحوال المدنية بالمملكة خدمة تحديث سجل الأسرة من المنزل من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية على الإنترنت، ويتم التحديث بناءا على عدة خطوات نوضحها في النقاط التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور لنجاح تسجيل الدخول ثم التحديد على الخدمات الأحوال المدنية.

يتم الانتقال بعد ذلك إلى خدمات سجل الأسرة ثم التحديد على تبويب تحديث سجل الأسرة.

الاختيار من الخدمات الإلكترونية أمر تقديم طلب جديد.

انتظر ظهور بيانات الأسرة ثم اضغط على خيار التالي بامكانك الآن تحديث البيانات من خلال إضافة البيانات الجديدة.

انقر على خيار تحديد موعد حتى تتمكن من الحصول خلاله على السجل الجديد من الأحوال المدنية.

يتم سداد الرسوم المطلوبة عبر بطاقات الدفع الإلكترونية ثم النقر على التأكيد الطلب.

شروط تحديث سجل الأسرة 1446

أكدت الأحوال المدنية على ضرورة تحديث سجل الأسرة من منصة أبشر الإلكترونية إلا أنه تم وضع مجموعة من البنود التي ينبغي استيفاؤها قبل التقدم بالطلب حتى تتمكن الجهات المعنية من الموافقة على طلب تحديث السجل، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: