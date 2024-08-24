سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وما هو سعره في البنوك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه هما عملتان مهمتان في الشرق الأوسط، حيث يمثل الدرهم عملة الإمارات العربية المتحدة بينما يعد الجنيه العملة الرسمية لمصر و تتغير قيمة كل منهما بناءا على الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية في بلديهما تاريخيا، وقد شهدت العلاقة بين العملتين تقلبات نتيجة لتغيرات اقتصادية.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه

إليكم سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 أغسطس 2024 وايضا العملات الأجنبية والعربية الأخرى كالتالي:

العملة سعر الشراء سعر البيع الدرهم الإماراتي 13.26 جنيه 13.30 جنيه الدينار الكويتي 159.45 جنيه 159.93 جنيه الريال السعودي 12.98 جنيه 13.02 جنيه اليورو 54.30 جنيه 54.45 جنيه الجنيه الاسترليني 63.93 جنيه 64.11 جنيه 100 ين ياباني 33.42 جنيه 33.51 جنيه الدولار الأمريكي 48.72 جنيه 48.86 جنيه

تحويل الدرهم اماراتي إلى جنيه مصري

بعد الاطلاع على سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه إليكم الأسعار التالية عند التحويل من جنيهات إلي درهم وهي محدثة ليوم السبت 24 أغسطس 2024 كالآتي:

درهم إماراتي واحد يعادل 13.5 جنيه مصري.

خمسة دراهم إماراتية تعادل 67.5 جنيه مصري.

عشرة دراهم إماراتية تعادل 135.0 جنيه مصري.

خمسة وعشرون درهما إماراتيا تعادل 337.5 جنيه مصري.

خمسون درهما إماراتيا تعادل 675.0 جنيه مصري.

مئة درهم إماراتي تعادل 1,350.0 جنيه مصري.

خمسمئة درهم إماراتي تعادل 6,750.0 جنيه مصري.

ألف درهم إماراتي تعادل 13,500.0 جنيه مصري.

خمسة آلاف درهم إماراتي تعادل 67,500.0 جنيه مصري.

عشرة آلاف درهم إماراتي تعادل 135,000.0 جنيه مصري.

سعر الدرهم الاماراتي في البنوك المصرية

للاطلاع على سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه وفي البنوك المصرية في يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024 للتوضيح إليكم فرق السعر يكون كالتالي: