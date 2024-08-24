الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان.. تردد قناة atv التركية الجديد 2024 على نايل سات.. متفوتش أي حلقة من مسلسلاتك المفضلة

يمكنك معرفة تردد قناة atv التركية الجديد 2024، حيث تعد قناة atv التركية من أبرز القنوات التي تبث المسلسلات التركية، لا سيما المسلسل التاريخي “قيامة عثمان”، هذا المسلسل يحظى بشعبية كبيرة، مما دفع الكثيرين للبحث عن التردد الجديد للقناة، حيث بدأت قناة atv بثها في 9 سبتمبر 1992، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من القنوات الرئيسية في تركيا.

تردد قناة atv التركية الجديد 2024

تعد القناة من الأوائل التي تعرض المسلسلات التاريخية المهمة، مثل “المؤسس عثمان”، من خلال هذا المقال، نستعرض تردد قناة atv التركية الجديد 2024، وإليك التفاصيل الخاصة بالتردد الجديد لقناة atv التركية على النايل سات:

أولا التردد: 10796.

ثانياً وع الاستقطاب: أفقي.

ثالثاً معدل الترميز: 27500.

رابعاً القمر الصناعي: نايل سات.

نبذة عن قناة atv اي تي في التركية

تزايدت عمليات البحث عن التردد الجديد لقناة atv التركية، وهي قناة نالت شهرة واسعة منذ انطلاقها، بفضل عرضها للمسلسلات التركية المميزة، حيث تعد القناة الناقل الحصري للمسلسل التركي الشهير “المؤسس عثمان”، والذي يضم نخبة من أبرز الممثلين الأتراك.

وقد أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن بدء عرض الجزء السادس بعد الانتهاء من التصوير قريبًا، حيث تأخر بسبب تغييرات في طاقم الممثلين وبعض التعديلات على السيناريو، ومن المتوقع أن يعرض الجزء الجديد في بداية شهر أكتوبر، ولذلك يبحث الكثيرون عن التردد الجديد لقناة atv لمتابعة الحلقات المقبلة من هذا المسلسل.

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