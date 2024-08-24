خلي أولادك يفرحوا طول اليوم.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على عرب ونايل سات.. وداعاً لدوشة الأطفال

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد، هذا وقد تعد قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والأغاني والأناشيد الإسلامية، تعرف القناة بمحتواها الذي يساهم في تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة، مما يجعلها الخيار المفضل للعديد من الأسر، إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور بيبي لعام 2024، تابع معنا الخطوات التالية في السطور القادمة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

تحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل ما تقدمه من برامج متنوعة تشمل المحتوى الترفيهي، والثقافي، والأدبي، والديني، مما جعلها في مقدمة قنوات الأطفال، إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على عرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات المميزة التي تقدم محتوى تعليميًا هادفًا للأطفال، يساعدهم على اكتساب مهارات حياتية وفكرية متنوعة مثل آداب الطعام، والاستئذان، وأداء الصلوات، وهذا ما يجعلها محط اهتمام الكثير من الأطفال. إليك تفاصيل تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 11310. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد