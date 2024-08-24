اسمك موجود” الآن استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة، حيث تم الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العرا، وهذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى الدعم وتجنب الحاجة إلى زيارة المكاتب والهيئات الحكومية، وقد أكد وزير العمل العراقي على التزام الدولة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر العراقية محدودة الدخل والغير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وهذا البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير حياة كريمة لهم، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق منصة “مظلتي“.

2. في منصة “مظلتي”، حدد برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

3. بعد ذلك، اختر الوجبة التي ترغب في الاطلاع على كشوفاتها.

4. اضغط على أيقونة “تحميل” لتنزيل الكشوفات الخاصة بتلك الوجبة.

5. بعد اكتمال التحميل، ابحث عن اسم المستفيد في الخانات المتاحة أمامك.

هذه الخطوات تتيح للمواطنين الاطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة المحددة، مما يسهل عملية الوصول إلى الدعم المقدم من الحكومة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024

يجب على المتقدمين للبرامج الاجتماعية في العراق أن يستوفوا المعايير التالية:

1. بالنسبة للنساء، يجب أن يكون عمرهن بين 15 و55 عامًا.

2. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

3. بالنسبة للرجال، يجب أن يكون عمرهم بين 18 و60 عامًا.

4. يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق.

5. على المتقدم ألا يكون لديه أي أصول أو عقارات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق

عقب قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن الأسماء التى تم اختيارها للحصول على الضمان الاجتماعي، قام الآلاف من المواطنين داخل جميع المحافظات العراقية بالبحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، ولذلك قامت الوزارة بتوفير منصة مظلتي الإلكترونية من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن الأسماء المستحقة للدعم.