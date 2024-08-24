هل أنت سعيد الحظ.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط الحصول على الدعم

في الفترة الأخيرة، تزايدت الأسئلة حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وشروط الحصول على الدعم، حيث أعلن صندوق الحماية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن توفير قائمة الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، في السطور التالية، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هذه وقد وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة 2024، والتي تشمل:

يجب أولا أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية العراقية ويقيم إقامة دائمة في العراق.

ثانياً يجب ألا يكون لدى المتقدم دخل شهري ثابت.

ألا يكون المتقدم مقيمًا في أحد دور الإيواء الحكومية.

ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو عقارات ذات قيمة مرتفعة.

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هذه وقد أعلن صندوق الحماية الاجتماعية في العراق عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الرقمية، يمكن الاطلاع على الأسماء باتباع الخطوات التالية: