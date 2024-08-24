ضاعف فرحتك وزود حصة بيتك من التموين.. كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024 العراق وشروط الحصول على الدعم

يمكنك معرفة كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024 العراق، حيث تعتبر البطاقة التموينية في العراق من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومة لتقديم الدعم الاقتصادي للمواطنين، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر العراقية، نظرًا لأهمية البطاقة التموينية في حياة المواطن العراقي، يسعى الكثيرون لمعرفة كيفية إضافة طفل إلى البطاقة.

كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024 العراق

حددت وزارة التجارة العراقية سلسلة من الإجراءات لتسهيل عملية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024 العراق، ويتعين على المواطن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي.

ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار “خدمات التموين” من قائمة الخدمات المتاحة.

الضغط على خيار “إضافة طفل جديد”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

رفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة.

النقر على “تأكيد الطلب” لإتمام العملية.

شروط إضافة طفل إلى البطاقة التموينية

لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق، يجب الالتزام بالشروط والإجراءات التالية لضمان قبول الطلب:

أن يكون الطفل حاملاً للجنسية العراقية. ثم يجب تقديم شهادة ميلاد الطفل أو هويته الوطنية. أن يقيم الطفل بشكل دائم داخل العراق دون مغادرته لفترات طويلة. عدم استفادة الطفل من أي دعم حكومي آخر مقدم من الحكومة العراقية في وقت سابق. أن يكون عمر الطفل 12 سنة على الأقل، إذ لا تقبل الطلبات لأطفال دون هذا العمر. تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة مع التأكد من صحتها.

من الضروري الالتزام الكامل بجميع المعايير والإجراءات التي وضعتها وزارة التجارة العراقية، حيث قد يؤدي عدم الالتزام إلى رفض طلب إضافة الطفل إلى البطاقة التموينية.