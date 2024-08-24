موعد صرف السلع التموينية للفرد وما نصيب الفرد من الزيت والسكر

مع نهاية شهر أغسطس يريد الكثير من الأشخاص معرفة السلع التموينية الخاصة به لكي يقوم يصرفها مع بداية الشهر، لأن هذه السلع تساعد المواطنين من حيث المأكل إلى حد كبير خلال الشهر حتي قدوم الشهر التالي، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم نصيب كل فرد في التموين، وبالتالي اعرف نصيبك من الزيت والسكر لكي تقوم بالحصول عليهم من خلال منافذ التموين.

نصيب الفرد في السلع التموينية

يريد كل فرد معرفة نصيبه في التموين لصرفه من المنافذ التموينية والاستفادة، حيث تم التأكيد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع التموينية كما هي لم تتأثر بأي زيادات وهي كالتالي:

يحصل كل فرد في البطاقة التموينية على زجاجة زيت واحدة ، كما يمكن الحصول على أربع زجاجات بحد لكل بطاقة تموينية.

كذلك أيضا يحصل كل فرد على كيس واحد من السكر، كما يمكن الحصول على ست أكياس من السكر لكل بطاقة تموينية بحد أقصى.

كما أن البطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد يحق لها صرف كيلو أرز أو 800 جرام مكرونة فقط.

أما البطاقة التي التي تحتوي على أربعة أفراد أو أكثر، فيحق لها 2 كيلو أرز 800 جرام أو كيلو من المكرونة 800 جرام.

موعد صرف السلع التموينية

يمكن للم اطمئن البدء في صرف السلع التموينية بدءا من أول يوم في الشهر حتى آخر يوم في الشهر نفسه، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة التاسعة مساءا، طوال أيام الشهر، وذلك في كافة المحافظات المصرية.