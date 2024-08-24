سعر الذهب في الاردن اليوم عيار 24 بكام النهادرة

يعتبر الذهب من السلع التي تتعرض لارتفاع سعرها أو انخفاضه تبعاً لبعض المعايير التي تتوفر داخل الدولة أو على المستوى العالمي كما يعد من أفضل المنتجات التي تعجب بها السيدات نظراً لشكله، ولونه الجذاب حيث يتم تشكيله وصنع أكثر من منتج منه، وسعر الذهب في دولة الأردن اليوم يختلف من منطقة لأخرى لكن معظم الأماكن يتوفر بها بسعر محدد كي يتمكن المواطن من الشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم

تختلف أسعار الذهب على حسب العيار الخاص به كذلك هل سيتم بيعه أم شراؤه فأسعاره تكون كالتالي :

جرام ذهب عيار 24 سعره هو 57.56 دينار أردني.

بينما جرام ذهب عيار 22 قيراط سيكون بثمن 52.49 دينار أردني.

أيضاً يتوفر جرام ذهب عيار 21 لكن بسعر 50.11 دينار أردني.

يأتي بعدهم جرام ذهب عيار 18 بسعر 42.95 دينار أردني.

بينما جرام ذهب عيار 14 يوجد بثمن 33.40 دينار أردني.

أسعار سبائك الذهب في الأردن

تتنوع أسعار السبائك من محل لآخر حيث :

سعر نصف جرام من سبيكة الذهب هو 26.42 دينار أردني.

أما عن ثمن الجرام الواحد للسبائك سيكون حوالي 52.84 دينار أردني.

كما يمكنك شراء 2 جرا من السبائك بسعر 105.69 دينار أردني.

كما يوجد وزن 2.5 جرام سعره حوالي 132.11 دينار أردني.

لاسيما يتوفر وزن خمس جرامات بسعر 264.22 دينار أردني.

أما عن سعر سلسال الذهب بوزن جرام هو 39.63 دينار أردني.

أيضاً يتوفر وزن 2 جرام بثمن 79.27 دينار أردني.

لكن سعر وزن خمسين جرام هو 2,422.06 دينار أردني.

وقد عرضنا إليكم أخر التحديثات حول سعر الذهب في الاردن عياد 24 وعياد 21 والعيارات المختلفة لعام 2024 ميلادية.