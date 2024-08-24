بعد الإنتهاء من موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون .. إليك تفاصيل المباراة

لا يزال هناك بحث حول موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى القنوات التي ستنقلها والتشكيل المتوقع لكل فريق، يتطلع كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المباراة التي تفتتح الجولة الثانية من الدوري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

تتوجه أنظار محبي كرة القدم الإنجليزية نحو ملعب “فالمر” الذي يستضيف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، حيث يسعى الفريقان لمواصلة تحقيق الانتصارات في “البريميرليج”، وقد حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث انتصر على فريق فولهام بهدف نظيف سجله اللاعب جوشوا زيركزي في اللحظات الأخيرة، ليمنح الفريق النقاط الثلاث الأولى في الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون يوم السبت 24 أغسطس 2024 على ملعب “أميكس ستاديوم” في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، حيث ستنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات التي ستبث مباراة برايتون أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر القنوات التالية: