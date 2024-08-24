” منصة أور ur.gov.iq ” رابط تسديد غرامات المرور بالعراق 2024.. استعلم وسددها وأنت مكانك

أعلنت إدارة المرور في دولة العراق عن الرابط الخاص بتسديد غرامات المرور عن طريق الرقم الألماني، وأوضحت بأن يستطيع جميع المواطنين الآن الذين يمتلكون مركبات داخل تلك الدولة ويمتلكون الكثير من المخالفات المرورية الاستعلام عن تلك المخالفات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور، وأوضحت بأن خطوات الاستعلام عن الغرامات تكون سهلة وبسيطة للغاية ولم تستنزف وقت وجهد كبير؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الطريقة.

قيمة غرامة المرور بالعراق 2024

أعلنت إدارة المرور في دولة العراق عن قيمة الغرامات المرورية بها، وأوضحت بأن قيمة المخالفة التي تكون متعلقة باستخدام هاتف الجوال أثناء القيادة وصلت إلى 2500 دينار عراقي، أما بالنسبة لقيمة الغرامة التي تكون متعلقة بتجاوز الإشارة الحمراء وصلت قيمتها إلى 5000 دينار عراقي، أما بالنسبة للغرامة التي تكون متعلقة بالقيادة أثناء شرب الخمور وصلت قيمتها إلى 1000 دينار عراقي.

رابط تسديد غرامة المرور الرقم الألماني 2024

يستطيع جميع المواطنين في دولة العراق الآن الاستعلام عن قيمة الغرامات المرورية بكل سهولة إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتوفيرها:

يجب الدخول على منصة أور الإلكترونية وتسجيل الدخول بها. عليكم بعد ذلك الضغط على قائمة الخدمات المرورية. ثم عليكم كتابة البيانات المطلوبة ثم الضغط على الاستعلام عن الغرامات المرورية. عليكم بعد ذلك الانتظار عدة دقائق حتى يتم عرض التفاصيل المتعلقة بالغرامات الخاصة بكم.

شروط سداد غرامات المرور في العراق 2024

أعلنت إدارة المرور عن الشروط المتعلقة بسداد غرامات المرور في دولة العراق، وأوضحت بأن يجب على المواطن أن يقوم بسداد قيمة الغرامة قبل أن يتم تطبيق غرامة جديدة عليها، كما أنها أوضحت بأن يجب على المواطن أن يقوم بطباعة إيصال سداد غرامة المخالفات إلكترونيًا، وأن تكون رخصة القيادة سارية الصلاحية، وليس ذلك فقط بل أن يجب تقديم المستند الذي يثبت توكيل السيارة لشخص آخر من قبل صاحبها.