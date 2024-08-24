” منصة مظلتي ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 مبروك .. spa.gov.iq

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق رابط يكون متعلق بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وأوضحت أن يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن الأسماء بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التي قامت بالاعلان عنها، وأوضحت بأن تلك الرعاية كان الهدف من توفيرها الكثير من الأهداف المتعلقة بالأسر الفقيرة والمحتاجة، لذلك سوف نتعرف معا عن تلك الأهداف وأيضا طريقه الاستعلام.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

قامت دولة العراق بالإعلان عن أنها قامت بتوفير الرعاية الاجتماعية لكثير من المواطنين في تلك الدولة لمساعدتهم على تخطي الظروف الاقتصادية التي يمرون بها خصوصا بعد غلاء الأسعار في جميع أنحاء الدول، وليس دولة العراق فقط، وأوضحت بأنها قامت بتوفير تلك الرعاية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وعدم طلب المساعدة من الآخرين، ومن المفترض أن حصلت الكثير من الأسر على تلك الرعاية واستفادوا منها بشكل كبير للغاية.

شروط الإنضمام إلى الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يوجد الكثير من الشروط المتعلقة بالانضمام إلى الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وهي:

يجب أن يكون المواطن حامل الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم في العراق. على المواطن أن يقوم بإحضار وثيقة تثبت الدخل الشهري الخاص به. أن يتراوح عمر المتقدم من بين 18 عام حتى 60 عام، أما بالنسبة لعمر النساء يجب أن يتراوح من بين 15 عام حتى 60 عام.

طريقة الاستعلام عن الأسماء بالرعاية الاجتماعية 2024

تم الإعلان عن طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم خطوات تلك الطريقة: