القبض وصل لكام؟! الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 ” وزارة المالية العراقية “

تم نشر العديد من الأخبار التي تكون متعلقة برواتب المتقاعدين في دولة العراق وتلك الأخبار تدور حول تبكير موعد صرف الرواتب مما أدى ذلك الأمر إلى أن يقوم جميع المواطنين بالبحث عن الموعد الرسمي الخاص بالصرف؛ لذلك سوف نتعرف معًا من خلال هذا المقال عن الموعد الخاص بشهر سبتمبر القادم، وأيضًا سوف نقوم بتوفير لكم طريقة الاستعلام عن الرواتب إلكترونيًا لتسهيل الأمر عليكم ولكي تستطيعوا الاستعلام في أي وقت تريدوه.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قامت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة في دولة العراق بالإعلان في بيان رسمي لها عن أن جميع الأخبار التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست إلا شائعة ولا تمد للواقع بأي صلة، كما أنها قامت بنفي خبر تبكير موعد الصرف ووضحت بأن يتم صرف الرواتب في يوم واحد من كل شهر ميلادي، وإذا حدث في ذلك اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع تقوم بالإعلان من خلال موقعها الرسمي عن الموعد الذي سوف يتم الصرف به، كما أنها وضحت بأن لم يتم صرف زيادة على الرواتب خلال الشهر القادم.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يوجد بعض الشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على رواتب المتقاعدين في دولة العراق؛ لذلك سوف نوضح لكم تلك الشروط حتى تكونوا على علم بها:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية. على المتقدم ألا يقل عمره عن 55 عام. يجب أن يكون المتقدم قد قام بدفع الاشتراك المتعلق بالضمان الاجتماعي. يجب على أصحاب الهمم الخاصة ألا تقل سنين خدمتهم عن 15 عام.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق بكل سهولة، والخطوات كالتالي: