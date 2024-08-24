كيف تعرف أنك مقبول.. خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي يشهدها العراق، تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ حول أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الفئات ذات الدخل المحدود ظروفًا اقتصادية صعبة، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوفير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، حتى الآن، لا تزال عمليات الفحص مستمرة من قبل الوزارة، وذلك للتأكد من استحقاق المواطنين لهذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو عبر منصة مظلتي. البحث عن قسم الرعاية الاجتماعية . إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل الاسم ورقم الهوية. مراجعة النتائج والعرض الخاص بأسماء المستفيدين.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية العراق

للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية يجب توافر الشروط التالية:

يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد الأدنى. يجب أن يكون المواطن قد سجل رسميًا لدى الوزارة. يتم تحديده وفقاً لمعايير الفقر المقررة. كما يجب ان يكون عراقي الجنسية. وأن يكون مقيما في العراق بشكل دائم. يكون عدد الأسرة 4 أفراد على الأقل. كما يجب أن يكون من الفئات التي حددتها الوزارة.

تلك هي المعلومات المتاحة حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر عمليات البحث والتسجيل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024

تستعد وزارة العمل العراقية للإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024، هذا الإعلان الذي ينتظره الكثير من المواطنين يأتي بعد أن أنهت الجهات المختصة فحص الطلبات المقدمة من 20 ألف مواطن من مختلف المحافظات، قدمت الوزارة رابطاً خاصاً للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، والتي ستتوافر لجميع المحافظات.