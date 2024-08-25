يجرى الآن بحث كبير حول سعر الدرهم الإماراتي ليوم الأحد 25 أغسطس 2024، وذلك بسبب التقلبات التي شهدتها أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، ومن المعروف أن قيمة العملة تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا الاختلاف يعود إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وفي هذا المقال، نقدم لكم أحدث سعر الدرهم الإماراتي لهذا اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 في البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي لهذا اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

سعر الدرهم الإماراتي اليوم لدى المصرف المركزي:

سجل سعر الشراء 13.26 جنية.

ووصل سعر البيع الى 13.30 جنية.

الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء 13.25 جنية.

سعر البيع 13.29جنية.

الدرهم الاماراتي اليوم في بنك مصر :

سعر الشراء 13.25 جنية.

سعر البيع 13.29 جنية.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء 13.25 جنية.

سعر البيع 13.29 جنية.

الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء 13.27 جنية

سعر البيع 13.30 جنية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة:

سعر الشراء 13.26 جنية.

سعر البيع 13.29 جنية.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك قناة السويس: