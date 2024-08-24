وكالة التشغيل.. تحدد مدة تجديد منحة البطالة لاستمرار الدعم وأهم المتطلبات اللازمة للتجديد

قامت الحكومة الجزائرية بإصدار تصريح رسمي يفيد بتوفير خدمة تجديد منحة البطالة لكافة المواطنين، وذلك كل 6 أشهر خلال عام 2024، تهدف هذه الخدمة إلى ضمان حصول الأسر الجزائرية على دعم مالي يمكنها من التقديم على منحة البطالة، وتهدف أيضا إلى مساعدة الأفراد الذين لا يمتلكون فرص عمل، بحيث تساهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم.

خطوات تجديد منحة البطالة

لتجديد منحة البطالة عبر منصة الوكالة الوطنية للتشغيل اتبع الخطوات التالية:

يجب على المستفيدين التسجيل عبر المنصة الرسمية المخصصة من قبل الحكومة. تجهيز المستندات المطلوبة، مثل الهوية الوطنية وإثبات الحالة الاجتماعية. إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني. يمكن للمستفيدين متابعة حالة طلباتهم عبر المنصة. بعد الموافقة على الطلب، سيتم إيداع المبلغ في الحساب المصرفي المسجل.

شروط تجديد منحة البطالة

في إطار جهود الحكومة الجزائرية لدعم المواطنين العاطلين عن العمل، تم تحديد مجموعة من المتطلبات التي يجب على الأفراد استيفاؤها للاستفادة من المنحة المخصصة لهذا الغرض، المتطلبات الأساسية تشمل:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية. عدم حصول المتقدم على أي دعم حكومي سابق، بالإضافة إلى عدم امتلاك أي منشآت عقارية أو أملاك. يجب التسجيل عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و40 سنة. إرفاق نسخة من البطاقة الوطنية وصورة من القيد العائلي. تقديم إثباتات تؤكد عدم وجود وظيفة ثابتة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى نسخة من شهادة الميلاد الأصلية.

تضمن هذه الخطوة أهمية دعم الأسر الجزائرية في مواجهة الضغوط الاقتصادية، كما تعكس جهود الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين، احرص على متابعة المستجدات المتعلقة بالمنحة والإجراءات اللازمة للحصول عليها.