” خصم جبار 26% “💯 هبوط سعر هاتف سامسونج جالاكسي S23 في أمازون وقسط أقل من 1000 جنيه شهريا.. الحق اشتري حالا!!

هاتف سامسونج S23 FE من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق والذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق ليقدم تجربة مميزة للمستخدمين، وبالنسبة لقيمته على أمازون فهو يتميز الهاتف بتقديم مزيج مثالي من المواصفات المتطورة مقابل سعر تنافسي كما تقدم أمازون خيارات مريحة للتقسيط ويجعل اقتناء هاتف سامسونج S23 FE أكثر سهولة ويسر لعدد كبير من المستخدمين، لذلك نعرض تفاصيل قيمة الهاتف والعروض الخاصة بالتقسيط المتاحة على أمازون لنوفر لك معلومات شاملة تساعدك على اتخاذ القرار الأفضل.



قيمة هاتف سامسونج S23 FE على أمازون

أطلقت أمازون عرض على هاتف Samsung Galaxy S23 F والذي أصبح متاح بسعر 24,555 جنيه بدل من 33,000 جنيه وهذا يعني تخفيض بنسبة 26% من السعر الأصلي والهاتف يتمتع بالمواصفات التالية:

التشغيل للهاتف Android 10.0.

ذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت.

نوع وحدة المعالجة المركزية للهاتف Snapdragon.

سعة التخزين 256 غيغابايت وهذه تعتبر أكبر سعة تخزين في جميع الهواتف.

معدل التحديث 120 هرتز.

متاح منه اللون الأسود.



تقسيط هاتف سامسونج S23 FE على أمازون

تقدم منصة أمازون عدة خيارات لتقسيط شراء الهاتف ويمكنك اختيار الخطة الأنسب لك من بين الخيارات المتاحة: