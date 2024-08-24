عبر وزارة الأوقاف.. رابط وخطوات التسجيل في قرعة الحج عمان 2025 والشروط المطلوبة

تم الإعلان من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء التسجيل في قرعة الحج عمان 2025، والتي يرغب الجميع بالتقديم إليها، حتى تصبح لديهم فرصة لأداء فريضة الحج العام القادم، وقد تم الإعلان أن عملية التسجيل في قرعة الحج تتم بشكل إلكتروني عبر إحدى المنصات الإلكترونية، التي وفرتها سلطنة عمان، وحتى يتم التسجيل يلزم تطبيق بعض التعليمات الهامة أيضا، التي حرصت وزارة الأوقاف على توفيرها للراغبين بالتسجيل.

خطوات التسجيل في قرعة الحج عمان 2025

لكي تتم عملية التسجيل في قرعة الحج عمان 2025 بشكل صحيح، يلزم اتباع التعليمات التي وفرتها وزارة الشؤون الدينية إلى الجميع، وجاءت متمثلة في الآتي:

انتقل أولا إلى وزارة الأوقاف بعمان.

بعد ذلك يتطلب منك البدء في تسجيل الدخول من خلال تدوين الاسم وكلمة السر.

ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ومن خلالها اضغط على زر “القائمة”.

ثم اختر من القائمة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم اختر “نظام الحج الإلكتروني”.

يتطلب منك تعبئة المربعات الفارغة بالبيانات الخاصة بك.

ثم يتطلب منك إرفاق بعض المستندات الهامة.

ابدأ في مراجعة البيانات المدخلة جيدا.

ثم انقر على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج في عمان

لكي يتم الفوز بقرعة الحج في عمان، يجب أن تتوفر بعض الشروط والضوابط في الفرد الذي قام بالتقديم، وتلك الشروط تم توضيحها بواسطة وزارة الشؤون الدينية، والتي جاءت عبارة عن الآتي: