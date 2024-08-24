” للشباب الجزائري فوق 28 سنة🎖️”.. الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024 لهذه الفئات.. اعرف الشروط المطلوبة!!

الخدمة الوطنية في الجزائر واجب وطني على كل مواطن بلغ سن الرشد وهي جزء لا يتجزأ من المسؤوليات المدنية التي تفرضها الدولة لضمان الدفاع عن الوطن، ومع ذلك تتوفر بعض الاستثناءات والفئات التي يمكنها الحصول على إعفاء من هذه الخدمة لأسباب متنوعة، ويتناول هذا المقال الفئات المؤهلة للحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2024 والشروط المحددة لذلك.

الفئات المؤهلة للإعفاء من الخدمة الوطنية

تشمل الفئات التي لها الحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2024 عدة حالات:

يعفى الأشخاص الذين يعانون من أمراض أو إعاقات جسدية أو عقلية تمنعهم من أداء الخدمة بشكل مؤكد وذلك بناء على تقرير طبي معتمد من السلطات الصحية المختصة.

يمنح الإعفاء للأفراد الذين يكونون العائل الوحيد لعائلاتهم سواء كان ذلك للأبناء القاصرين وللوالدين غير القادرين على العمل وهذا الإعفاء يمنح بعد تقديم وثائق تثبت الحالة العائلية والوضع الاقتصادي.

شروط الحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية

للحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر يجب معرفة الشروط الآتية: