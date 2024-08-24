موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025؛ في الجولة الأولى، حقق ليفربول فوزًا مهمًا ضد فريق إيبيسويتش تاون، الصاعد حديثًا إلى الدوري، حيث انتهت المباراة بفوز الريدز 2-0، سجل الأهداف في تلك المباراة كل من البرتغالي دييجو جوتا والمصري محمد صلاح في الشوط الثاني.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيخوض فريق ليفربول مباراته المقبلة ضد برينتفورد على ملعب أنفيلد يوم الأحد، الموافق 25 أغسطس 2024، ستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

تتمثل القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك الحقوق الخاصة ببث وإذاعة جميع منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، وستنقل مباراة الليفر عبر قناة “beIN Sports HD 1 ” وبتعليق صوتي للمعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام برينتفورد

يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يخوض أول لقاء على ملعبه “أنفيلد” ووسط جماهيره العريضة في الموسم الجديد 2024-2025، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الجديد بالتشكيل التالي: