وزارة العمل والشؤون العراقية.. أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 الدفعة السابعة بالرقم الوطني pdf

أرتفعت عملية البحث الآونة الأخير حول أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 بعد أن أصدرت هيئة الحماية الاجتماعية عدة قرارات جديدة عن الدفعة السابعة والتي تعد هي الدفعة الأخيرة لسنة 2024، كما كشفت الوزارة بأن عدد المشمولين لهذه الدفعة لن يتجاوز 70 ألف من بينهم رجال ونساء وأطفال وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها،

لن تقتصر عملية البحث عن كشوفات الدفعة السابعة جوجل بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة وضمن الموضوعات المهمة في الشوارع العراقية، حالة إصدار الدفعة السابعة يستطيع الكثير من المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخاصةً بالتزامن مع حلول العام الدراسي 2024-2025، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم المزيد عن أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2024.

أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية 2024

بشكل يومي نوضح لكم الاخبار المتعلقة بدعم الرعاية الاجتماعية أول بأول ، حيث يعمل فريق موقعنا البديل على تقطيع جميع الاخبار العراقية وخاصة الرعاية الاجتماعية، وحسب ما وردنا من عدة مصادر وحسب تصريحات أحمد خلق السومري بأن هناك عدة وسائل من المساعدات والدعم النقدي تسعى وزارة العمل للموافقة عليهم والعمل على تحسين معيشة الألف من الأسر العراقية لرفع العبء عنهم،

كما أن دعم الرعاية الدفعة السابعة يتم الموافقة عليها من وزارة المالية بعد انتهاء البحث الاجتماعي لأن عدد المتقدمين تجاوز 300 ألف ولذلك عملية الفحص والبحث الاجتماعي تستغرق وقت كبير وخلال الفترة القليلة القادمة يتم تحديد الموعد النهائي لرفع الكشوفات حسب كل محافظة للرجال والنساء وتتم عملية الصرف بعد يومين من إصدار النتائج والتي ترفع إلكترونياً.

خطوات الاستعلام عن كشوفات الدفعة السابعة