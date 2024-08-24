الإعلان الأول .. مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى الموعد والقنوات الناقلة

يبحث ملايين الأشخاص عن موعد انطلاق العرض الحصري الأول مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى، حيث أشعل هذا المسلسل ضجة كبيرة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعية الآونة الأخيرة، مما بدأ الكثير يتابعون أخبار المسلسل لمعرفة موعد طرحه بشكل رسمي على القنوات والمنصات الناقلة،

يشارك في مسلسل التوت الأسود نخبة من ألمع نجوم ونجمات الدراما التركية، لقد بدأ فريق العمل في تصوير المسلسل منذ فترة طويلة، مما قامت القنوات الناقلة في الترويج للمسلسل وقامت بعض الصفحات على فيس بوك بنشر العديد من الصور لمسلسل التوت الأسود داخل لوكيشن التصوير، واليوم عبر التقرير التالي من موقعنا البديل نتعرف سوياً على كل التفاصيل عن مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى تابعوا معنا.

مسلسل التوت الأسود الحلقة الأولى

ينتظر الكثير من محبي الدراما التركية انطلاق العرض الأول من مسلسل التوت الأسود بطولة ايرام هيلفاجي اوغلو و شكرو اوزيلديز، وهذا بعد انتشار الإعلان الترويجي الأول الأيام الماضية، حيث تدور قصة مسلسل التوت الاسود في إطار اجتماعي تشويقي حول فتاة تدعى زوهال تعرضت والدتها لحادث مأساوي قررت زوهال أن تحمي أسرتها وتكون لهم مثل الجناح لحمايتهم، ولكنها تتعرض لصعوبات كثيرة في الحياة ومن هنا تطور الأحداث.

موعد عرض مسلسل التوت الأسود

يعرض مسلسل التوت الأسود قريباً على قناة ATV التركية، حيث حددت القناة بأن المسلسل يكون عرضه يوم الخميس مرة واحدة في الأسبوع، وحسب بعض المصادر أن التوت الأسود يدخل في منافسة قوية مع مسلسل حبات اللؤلؤ والتي تقوم بنقله شاشة قناة ATV التركية، وسوف يشهد الموسم الأول من التوت الأسود أحداث شيقة ومن المتوقع أن يحقق نجاح كبير للغاية، والآن يمكنكم تنزيل إشارة قناة ATV لمشاهدة المزيد من الأعمال عند وضع الرموز التالية:.