الأخضر عامل كام؟.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مع بداية تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الدولار هي العملة الأكثر تداولا في السوق المالي والاقتصادي العراقي لذلك فهي تلقى اهتماما واسعا من جميع الفئات وذلك مع تغيرات مفاجئة تحدث في أسواق وأسعار العملة واليوم سوف نأخذكم في جولة للتعرف على أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي حيث أن الأسواق تشهد تقلبات مستمرة في السعر وذلك نتيجة عدة عوامل من شأنها أن تؤثر على سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي وهي مثل أسعار النفط وسياسات النفطية التغيرات السياسية.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يتابع رجال الأعمال والتجار والمواطنين والبنوك سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وذلك لان سعر الدولار الأمريكي في الأسواق العراقية يتحكم بشكل كبير في سعر السلع الاستهلاكية الاساسية، حيث ان الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخداما في السوق العراقي فيأتي سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 24 أغسطس 2024 كالتالي:

الدولار الدينار العراقي 1 دولار 1.309.75 5 6.549.75 10 13.099.5 25 32.748.7 50 65.497.5 100 130.995

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

ان سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق العراقية يتغير بناء على عوامل عدة منها العرض والطلب كما تؤثر التدخلات الحكومية على قرارات البنك المركزي في تحديد سعر الدولار حيث ياتي سعر الدولار الامريكي في البنوك العراقية اليوم كالتالي:

البنك سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مصرف بابل 1310 مصرف بغداد 1310 بنك الرافدين 1320 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الشرق الاوسط العراقي للاستثمار 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310

أهمية متابعة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

إن متابعة سعر الدولار في الاسواق العراقية هو أمر يهم كل المواطنين والمؤسسات في العراق وذلك لمحاولة فهم التغيرات التي تحدث في الحياة الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية، ماذا لك لان هذا السعر يتأثر به السلع الاستراتيجية والعديد من الخدمات التي يحصل عليها المواطنين وهذا ما يجعله العنصر الأبرز الذي يحتاج الى اهتمام واسع من المواطنين والمؤسسات ومتابعة تغيره على مدار الساعة.