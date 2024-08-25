العملة الصعبة .. استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الأحد 25-8-2024

تزايدت معدلات الاستفسارات والبحث التي يقوم بها الملايين من المهتمين بأسعار العملات في مصر حول معرفة سعر اليورو اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. حيث شهدت أسعار العملات في السوق السوداء استقراراً ملحوظاً، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر اليورو اليوم.
سعر اليورو اليوم
نتيجة للبحث المكثف والمتواصل اليوم عبر محركات البحث حول سعر اليورو ليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، فقد كانت الأسعار كالتالي:
- بلغ سعر 1 يورو حوالي 55.54 جنيه مصري.
- وصل سعر 100 يورو إلى حوالي 5,554 جنيه مصري.
- سعر 1000 يورو وصل إلى حوالي 55,540 جنيه مصري.
سعر اليورو اليوم البنوك المصرية
جاءت أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، كالآتي:
- سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم حوالي 54.424 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم حوالي 54.424 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم حوالي 54.249 جنيهاً للشراء و54.093 جنيهاً للبيع.
- سجل سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم حوالي 54.436 جنيه للشراء و54.251 جنيه للبيع.
- بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي اليوم حوالي 54.491 للشراء و54.307 للبيع.
- بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم حوالي 54.434 للشراء و54.240 للبيع.
- سجل سعر اليورو في HSBC اليوم حوالي 54.44 للشراء و54.25 للبيع.
- سجل سعر اليورو في البنك الأهلى القطري اليوم حوالي 54.436 للشراء و54.256 للبيع.
- سجل سعر اليورو في بنك أجريكول اليوم حوالي 54.243 للشراء و54.058 للبيع.
- سجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم حوالي 54.209 للشراء و54.025 للبيع.
- وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني اليوم إلى حوالي 54.298 دينار للشراء و54.114 دينار للبيع.
- سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم حوالي 54.224 جنيه للشراء، و54.011 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم حوالي 54.491 جنيه للشراء، و54.307 جنيه للبيع.
- سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم حوالي 54.424 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع.