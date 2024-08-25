العملة الصعبة .. استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الأحد 25-8-2024

تزايدت معدلات الاستفسارات والبحث التي يقوم بها الملايين من المهتمين بأسعار العملات في مصر حول معرفة سعر اليورو اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024. حيث شهدت أسعار العملات في السوق السوداء استقراراً ملحوظاً، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر اليورو اليوم.

سعر اليورو اليوم

نتيجة للبحث المكثف والمتواصل اليوم عبر محركات البحث حول سعر اليورو ليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، فقد كانت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر 1 يورو حوالي 55.54 جنيه مصري.

وصل سعر 100 يورو إلى حوالي 5,554 جنيه مصري.

سعر 1000 يورو وصل إلى حوالي 55,540 جنيه مصري.

سعر اليورو اليوم البنوك المصرية

جاءت أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، كالآتي: