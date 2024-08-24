سعر الدينار العراقي اليوم السبت 24 أغسطس 2024.. 100 دولار كم دينار!

شهد سعر الدينار العراقي حالة من الاستقرار أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 في العديد من البورصات العاملة بالدولة، ومع بداية التعاملات الصباحية، إضافة إلى أن ذلك جاء على غلق أخر تحدثيات للعملة المحلية أمس الجمعة، إلا أنه لم يضطرا أي تغييرات عليها حتى هذه الدقيقة، وبناءً عليه فمن السهل التعرف على أخر تحديث لسعر الدينار أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار أمام الدينار العراقي اليوم الجمعة

ووفقًا لأخر التحديثات التي نصت عليها سعر الدولار أمام الدينار، في تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الـ100 دولار داخل محافظة بغداد إلى 149.500 دينار.

فيما أن سعر الـ 100 دولار في محافظة البصرة سجل قرابة الـ 149550 دينار.

مع إستقراره في أربيل اليوم السبت الموافق 24 أغسطس ليُسجل 149.550 دينار.

حتى أن سعر الدولار في دهوك وصل إلى 149.600 دينار.

بنك الائتمان العراقي 1310 دينار عراقي.

بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار1310 دينار.

تحديث سعر الدولار أمام الدينار في العراق

أما عن تحديث سعر الدولار أمام الدينار العراقي، في أخر تحديثات له اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، داخل العديد من البورصات المحلية والعالمية، فنصت على النحو التالي:-