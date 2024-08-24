هنا الآن رابط استخراج أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق عند ظهورها عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

يرغب العديد من المواطنين العراقيين أداء مناسك الحج لذلك فتحت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق التسجيل في قرعة الحج بعد توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول عليها لذلك لابد من توفير جميع الالتزامات للقبول وبعد غلق التسجيل يبحث العديد من المتقدمين على طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق ولكن حتى الآن لم تظهر النتيجة النهائية ولكن سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام من أجل الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق.

شروط استحقاق قرعة الحج بالعراق

يرغب عدد كبير من المواطنين العراقيين التعرف على الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على قرعة الحج في عموم دولة العراق لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كما شرط أساسي أن يكون مقيم دائم في الأراضي العراقية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

كما يتم منح الأولوية للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في قرعة الحج في وقت مبكر.

كذلك لابد من تقديم الطلب ولكن سوف يؤدي تقديم أكثر من طلب إلى رفض القبول لقرعة الحج.

قرعة الحج تطلب أن يكون المتقدم في حالة صحية جيدة.

رابط استخراج أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق