موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الأخيرة شهر سبتمبر 2024

مع بداية صرف مرتبات شهر أغسطس أمام الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدأ التساؤلات تتجه إلى موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024، حيث إن هذه المعاشات تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة أمام الأشخاص المقبولين بمثل هذه المعاشات، في إطار تحسين حياتهم المعشية، وفي ظل الاضطرابات التي يمر بها العالم من أحوال اقتصادية غير مألوفة، إضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، أقرت موعد الصرف الخاص بالمعاشات، كما سوضحه لكم في السطور التالية.

متى صرف معاشات تكافل وكرامة؟

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاشات تكافل وكرامة يوافق يوم 15 من كل شهر ميلادي، بما يُشير ذلك إلى أن صرف معاش شهر سبتمبر، يوافق يوم 15 سبتمبر 2024، مع مراعاة بأن معاشات الشهر الجديد تأتي بقيمة الزيادة التي تم تطبيقها مؤخرًا، لتشمل كافة المستفيدين من هذه المعاشات، وعليه فإنه المعاش يتم إيداعه في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالأشخاص المستفيدين بالدولة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في الدولة، اتباع الأتي:-