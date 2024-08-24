وزارة التربية السورية.. نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الثانية التكملية حسب الاسم ورقم الاكتتاب

نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الثانية التي يوجد عليها بحث كبير من قبل الطلاب من جميع المحافظات والمدن السورية، لقد تم عقد امتحانات البكالوريا الدورة الثانية التكميلية للسنة الدراسية 2023-2024 في يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس الجاري، حيث استمرت فترة الامتحانات نحو 10 أيام وفقاً للجدول الزمني للمتحانات،

كما كشفت مديريات التربية والتعليم أن فترة الامتحانات كانت مستقرة للغاية والمديريات كانت تشن حملات تفقدية يومياً على اللجان المدرسية للتأكد من الضوابط الأمنية والتزام الطلاب لكافة التعليميات، وبناءاً على ذلك أكدت التعليم السورية لم يتم رصد أي حالات من الغش وأن الامتحانات كانت سهلبى وبسيطة، خلال الفقرات التالية نستعرض لكم خطوات استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الثانية.

نتائج البكالوريا سوريا 2024 الدورة الثانية

مازالت الطلاب تبحث بشكل كبير عن نتائج البكالوريا الدور الثانية التكميلية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية بأن نتائج البكالوريا تم اعتمادها بشكل رسمي في يوم السبت الماضي الموافق 17 من أغسطس 2024، حيث اعتماد الدكتور درام طباع النتائج وقدم التهنئة للطلاب الناجحين على مجهودهم وتصميمهم على اداء اختبارات الدورة الثانية وتخطي هذه المرحلة، مما ارتفعت نسب النجاح وهناك فرصة للطلاب الانتقال إلأى المرحلة الأكاديمية، والآن النتائج للفرع العلمي والأدبي تتوفر عبر الموقع الإلكتروني وهذا ما يستعرضه في الفقرة التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدور الثانية التكميلية 2024

للإطلاع على النتائج للتعرف على الدرجات ونسب النجاح في الدورة التكميلية الثانية يرجى اتباع ما يلي:.