“أحلى أغنية” تردد قناة طيور الجنة بيبي المميز 2024 على النايل سات

قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية المحببة للعديد من الأشخاص، وخاصة فئة الأطفال الراغبين في المشاهدة والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من محتوى كرتوني وطفولي أكثر من رائع، وعليه فإن عمليات البحث تتجه إلى ترددها الجديد والمميز، من أجل القيام باستقبالها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، والمتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور الأتية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

وجاءت أهم وأبرز المعلومات الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال المميزة، وفقًا لما يلي:-

أن تستقبل القناة على قمر صناعي نايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11274.

معامل الترميز طيور الجنة 27500.

استقطاب طيور الجنة فهو أفقي.

بينما معامل تصحيح الخطأ طيور الجنة 3/4.

تنزيل طيور الجنة أطفال 2024 العرب سات

وعن البيانات الواجب مراعاتها لكي يتم استقبال التردد الخاص بقناة طيور الجنة أطفال، ما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي طيور الجنة أطفال فهو العرب سات.

التردد الجديد طيور الجنة أطفال يكون 11310.

استقطاب طيور الجنة الجديد يكون عمودي.

في حين أن معامل الترميز لطيور الجنة أطفال يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

خطوات استقبال طيور الجنة أطفال

وهناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، وفقًا للأتي:-