لأجمل حكايات سوسو.. استقبل الآن تردد قناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية 2024 بأعلى جودة

تعد قناة كراميش من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث تقدم محتوى تعليمي وترفيهي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتنشيط خيالهم وتسعى القناة إلى تقديم برامج متنوعة تتناسب مع جميع الأعمار مما يجعلها خيارا مناسب بين جميع الأسر ومن خلال مقالنا سوف نوضح تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية وكذلك أهم المميزات التي تتسم بها والتي تساهم في نجاحها بشكل كبير.

تردد كراميش على قمر نايل سات

تتوفر قناة كراميش على قمر نايل سات بترددات محددة تتيح للمشاهدين ضبط القناة بسهولة ويتضح تردد القناة على قمر نايل سات فيما يلي:

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على قمر عرب سات

تتوفر قناة كراميش أيضا على قمر عرب سات بترددات مختلفة، وهي متاحة للمشاهدين في مناطق متعددة، ويتضح التردد فيما يلي:

التردد التالي: 11823.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة كراميش

تتمتع قناة كراميش بعدد من المميزات التي تجعلها مفضلة لدى العديد من الأسر وهذه المميزات تشمل: