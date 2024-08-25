تصميم جذاب وآداء عالى✔️.. مواصفات هاتف OPPO F27 Pro Plus مزود بكاميرا ممتازة

يعد هاتف OPPO F27 Pro Plus من أحدث الإصدارات التي تقدمها شركة OPPO، ويتميز بتصميم عصري وجذاب يجذب الأنظار ويجمع الهاتف بين التقنية المتطورة والمواصفات العالية وذلك ليرضي احتياجات المستخدمين الحديثة ويشمل الجهاز العديد من المزايا التي تجعله إختيار مميز في سوق الهواتف الذكية حيث توفر OPPO تجربة استخدام ممتعة وفي السطور القادمة سوف نوضح أهم مواصفات الهاتف وكذلك المميزات وسعره في الأسواق.

مواصفات هاتف OPPO F27 Pro Plus

يتسم هاتف OPPO F27 Pro Plus بمجموعة من المواصفات الفنية التي تجعله منافس قوي في السوق، والتي تتضح فيما يلي:

شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة FHD+.

معالج ثماني النواة من نوع MediaTek Dimensity 900.

ذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل للعدسة الرئيسية.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية بسعة 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 65 وات.

نظام التشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

مستشعر بصمة تحت الشاشة.

دعم لتقنيات 5G.

دعم لتقنيات البلوتوث 5.2.

منفذ USB-C للشحن ونقل البيانات.

مميزات هاتف OPPO F27 Pro Plus

يأتي هاتف OPPO F27 Pro Plus مع مجموعة من المميزات التي تزيد من جاذبيته للمستخدمين وهذه المميزات تشمل: