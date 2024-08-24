تراجع سعر الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق اليوم السبت 24-8-2024

سعر الفراخ البيضاء، مع التذبذب الكبير الذي يعاني منه أسعار الدواجن في الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة فقد شهدت الأسواق عدة أيام استقرار في أسعار الدواجن والبيض داخل المزارع حيث تسعى دائما ربات البيوت الى معرفة الأسعار الخاصة بالدواجن بشكل مستمر وذلك لأنها إحدى المواد الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المصرية في غذائهم واليوم سوف نتعرف معا على سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المصرية في السطور القادمة فتابعونا.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24-8-2024

مع توافر الأعلاف الداجنة لأصحاب المزارع وصغار المربين ازداد كميات عرض الفراخ البيضاء والطيور في الأسواق المصرية مما جعل السعر ينخفض ويستقر في السوق المصري لتأتي سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24/8/2024 على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع : وصل السعر الى 68 جنيه يباع في المحلات للمستهلك بحوالي 72 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع : وصل السعر إلى 100 جنيه يباع في المحلات للمستهلك بحوالي 110 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع : وصل السعر إلى 100 جنيه يباع في المحلات للمستهلك بحوالي 110 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الامهات في المزارع : وصل السعر إلى 55 جنيه يباع في المحلات للمستهلك بحوالي 60 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-8-2024

تعتمد أسعار الكتاكيت بشكل أساسي على أسعار الدواجن في المزارع حيث انها تنخفض مع أسعار الدواجن ليأتي سعر الكتاكيت اليوم السبت 24-8-2024 على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 32.25 إلى 32.50 جنيه وهذا الكتكوت الذي يتعدى وزنه 48 جرام.

بينما سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح ما بين 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين يتراوح ما بين 10.25 إلى 10.50 جنيه.

سعر الكتكوت الفيومي يتراوح ما بين 21.00 إلى 12.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 23.00 إلى 23.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 24-8-2024

تتفاوت الاسعار باختلاف الأماكن في المحافظات المصرية ولكن قد جاءت الأسعار النسبية للبيض اليوم في المزارع والمحلات التجارية على النحو التالي:

سعر طبق البيض الأبيض في المزارع 145 جنيه يباع في المحلات بحوالي 156 جنيه.

بينما وصل سعر طبق البيض الأحمر في المزارع 150 جنيه يباع في المحلات بحوالي 156 جنيه.

وقد وصل سعر طبق البيض البلدي في المزارع 150 جنيه يباع في المحلات 160 جنيه.

مع العلم أن هذه الاسعار تقريبية قد تزداد قليلا او تقل قليلا بأختلاف الأماكن والمحال التجارية.