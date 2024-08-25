مبروووك لجميع الحجاج.. لينك وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

تعتبر قرعة الحج من أبرز الفعاليات السنوية التي ينتظرها المسلمون في العراق حيث تتيح لهم فرصة أداء مناسك الحج ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق رابطا رسميا لاستعلام أسماء المقبولين في قرعة الحج حيث يوفر هذا الرابط وسيلة سريعة وفعالة لمعرفة نتائج القرعة وتفاصيل القبول مما يساهم في تنظيم رحلة الحج للمواطنين الراغبين في أداء المناسك وفي السطور القادمة سوف نوضح الطريقة الصحيحة للاستعلام وكذلك شروط التسجيل.
خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025
للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025 عبر الرابط الرسمي يمكن اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج في العراق.
- ابحث عن قسم الخدمات ثم استعلام أسماء المقبولين في الصفحة الرئيسية.
- اختر سنة الحج المطلوبة في هذه الحالة 2025.
- أدخل رقم الطلب أو الرقم القومي الخاص بك.
- انقر على زر بحث للعثور على النتائج.
- انتظر حتى تظهر قائمة الأسماء المقبولة.
- تحقق من اسمك في قائمة المقبولين.
- قم بتحميل أو طباعة النتيجة إذا لزم الأمر.
- راجع أي تعليمات إضافية قد تكون مرفقة بالنتائج.
- تأكد من الاتصال بالجهات المعنية إذا كانت هناك أي مشاكل في الاستعلام.
- تابع التحديثات عبر الموقع للحصول على أي معلومات إضافية.
شروط القبول في قرعة الحج العراق 2024
للحصول على فرصة القبول في قرعة الحج لعام 2024 يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن الاستعداد الكامل لأداء مناسك الحج:
- يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.
- لابد أن يكون عمر المتقدم 25 عاماً أو أكثر.
- تقديم وثيقة إثبات الحالة الصحية من جهة طبية معتمدة.
- أن يكون المتقدم قد أتم التسجيل في نظام الحج الرسمي.
- تقديم إثبات للقدرة المالية على تغطية تكاليف الحج.
- تقديم شهادة ميلاد محدثة.
- تقديم سجل جنائي نظيف.
- عدم وجود موانع قانونية تمنع السفر.
- تعبئة نموذج التسجيل بدقة.
- اجتياز الفحوصات الطبية أو المقابلات الشخصية إذا لزم الأمر.
- تقديم دليل على عدم أداء مناسك الحج في السنوات الأخيرة.
- الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة.