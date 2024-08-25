مبروووك لجميع الحجاج.. لينك وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

تعتبر قرعة الحج من أبرز الفعاليات السنوية التي ينتظرها المسلمون في العراق حيث تتيح لهم فرصة أداء مناسك الحج ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025 أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق رابطا رسميا لاستعلام أسماء المقبولين في قرعة الحج حيث يوفر هذا الرابط وسيلة سريعة وفعالة لمعرفة نتائج القرعة وتفاصيل القبول مما يساهم في تنظيم رحلة الحج للمواطنين الراغبين في أداء المناسك وفي السطور القادمة سوف نوضح الطريقة الصحيحة للاستعلام وكذلك شروط التسجيل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج لعام 2025 عبر الرابط الرسمي يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج في العراق.

ابحث عن قسم الخدمات ثم استعلام أسماء المقبولين في الصفحة الرئيسية.

اختر سنة الحج المطلوبة في هذه الحالة 2025.

أدخل رقم الطلب أو الرقم القومي الخاص بك.

انقر على زر بحث للعثور على النتائج.

انتظر حتى تظهر قائمة الأسماء المقبولة.

تحقق من اسمك في قائمة المقبولين.

قم بتحميل أو طباعة النتيجة إذا لزم الأمر.

راجع أي تعليمات إضافية قد تكون مرفقة بالنتائج.

تأكد من الاتصال بالجهات المعنية إذا كانت هناك أي مشاكل في الاستعلام.

تابع التحديثات عبر الموقع للحصول على أي معلومات إضافية.

شروط القبول في قرعة الحج العراق 2024

للحصول على فرصة القبول في قرعة الحج لعام 2024 يجب على المتقدمين تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن الاستعداد الكامل لأداء مناسك الحج: