«اكتسح خصومك فى لحظة».. أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 2024 واستمتع بأسلحة وشفرات جديدة ✔️

تعد لعبة جاتا سان أندرياس واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في عالم الألعاب الإلكترونية، وتواصل جذب اللاعبين بمحتواها المثير وفي إصدار 2024 أضيفت شفرات جديدة تحسن تجربة اللعب وتتيح للاعبين الوصول إلى أسلحة وميزات حصرية واستخدام هذه الشفرات يمكن أن يرفع من مستوى المتعة والتحدي في اللعبة وهو ما يجعلها أكثر إثارة للاهتمام وفي هذا المقال سوف نوضح أبرز الشفرات الجديدة للعبة بالإضافة إلى مميزات تحميل واستخدام هذه الشفرات.

شفرات جاتا سان أندرياس 2024 مع ذكر الشفرات الفعلية

توفر شفرات جاتا سان أندرياس 2024 مجموعة من التحسينات التي تحسن تجربة اللعب وتتضح أهم هذه الشفرات فيما يلي:

ASNAEB – الحصول على جميع الأسلحة.

HESOYAM – الصحة والدرع الكامل مع 250,000 دولار.

ROCKETMAN – الحصول على طائرة نفاثة.

AIYPWZQP – الحصول على طائرة هليكوبتر.

AJLOJYQY – الحصول على سيارة سريعة.

LIYOAAYC – تغيير الطقس إلى مشمس.

BAGOWPG – جميع الأسلحة الثقيلة.

BAGOWPG – جميع الأسلحة الثقيلة.

CPKTNWT – تفجير جميع السيارات القريبة.

AMMOAMMO – الحصول على ذخيرة غير محدودة.

GONELAZY – تغيير الشخصيات إلى رجال دين.

GONELAZY – تغيير الشخصيات إلى رجال دين.

مميزات تحميل شفرات جاتا

تحميل شفرات جاتا سان أندرياس يمنح اللاعبين العديد من المزايا التي تحسن تجربة اللعب وتشمل هذه المزايا: