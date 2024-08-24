بشري سارة .. منح أسرة كاملة الجنسية السعودية مجانًا وهذا هو السبب!!.. اعرفوا فورا

في خطوة غير مسبوقة أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا ملكيا يمنح أسرة كاملة الجنسية السعودية مجاناً وهذه المبادرة تعكس التزام المملكة بتحسين العلاقات الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر التي تستوفي شروط معينة وتعد هذه الخطوة جزءا من جهود المملكة لتشجيع الاستقرار الأسري والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال سياسات منح الجنسية التي تتماشى مع رؤيتها الوطنية.

أسباب الحصول على الجنسية مجاناً من المملكة السعودية

منح الجنسية السعودية مجاناً لأسرة كاملة يمكن أن تم إصداره نتيجة لعدة أسباب محددة والتي تشمل هذه الأسباب:

تميز الأسرة في مجال معين يخدم مصالح المملكة.

تقديم خدمات أو إسهامات متميزة في مجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

عمل الأسرة في مشاريع استراتيجية تدعم رؤية المملكة 2030.

مساهمة الأسرة في تعزيز العلاقات الثقافية أو العلمية مع المملكة.

وجود سجل حافل بالإنجازات التي تعزز من مكانة المملكة.

استجابة للمبادرات الملكية لدعم الأسر التي تساهم بشكل إيجابي.

تقديم الأسرة مساهمات بارزة في المجالات الإنسانية أو التطوعية.

تحقيق الأسرة مستويات عالية من الاستقرار والإقامة في المملكة.

الحاجة إلى تعزيز الكفاءات البشرية في بعض القطاعات الحيوية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

للحصول على الجنسية السعودية هناك مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الوفاء بها والتي تشمل ما يلي: