أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا فى مصر 2024 ياهلا بالشتاء

يعتبر التوقيت الشتوي من التعديلات الزمنية الهامة التي تعتمدها العديد من الدول لضبط الوقت بشكل يتماشى مع التغيرات الموسمية ويبدأ التوقيت الشتوي في فصل الخريف حيث يتم تعديل الساعة للتكيف مع ساعات الضوء والظلام الجديدة ويهدف هذا التغيير إلى تحسين استغلال ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة وفي عام 2024 سيتعين على الأفراد والشركات الاستعداد للتوقيت الشتوي وفقاً للمواعيد المحددة رسميا وهو ما سوف نوضحه في السطور القادمة من مقالنا.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2024

في مصر يعتمد التوقيت الشتوي على المواعيد التي تحددها الجهات المختصة للعام 2024 سيبدأ التوقيت الشتوي وفقا لما يلي:

عادة ما يبدأ التوقيت الشتوي في أول يوم جمعة من شهر أكتوبر.

يتم تأخير الساعة بواقع 60 دقيقة لضبط التوقيت مع تغيرات الضوء.

يبدأ التوقيت الشتوي في تمام الساعة 12:00 صباحاً من يوم الجمعة المحدد.

يطبق التوقيت الشتوي حتى نهاية شهر مارس من العام التالي.

يتم الإعلان الرسمي عن الموعد المحدد عبر وسائل الإعلام.

اجراءات تعديل التوقيت الشتوي

تغيير التوقيت يهدف إلى تحسين استغلال الضوء الطبيعي وتقليل استهلاك الطاقة ويشمل التعديل ما يلي: