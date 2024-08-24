“وزارة المالية” تُعلن جدول رواتب المتقاعدين الجديد لشهر سبتمبر 2024 وموعد الصرف

بعد استمرار صرف الزيادة السنوية التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، بدأ العديد من المتقاعدين يتساءلون عن الجدول الجديد لسلم الرواتب، وخاصة مع اقتراب عمليات الصرف التي توافق بداية الشهر المقبل، بما يتمكن الجميع من التعرف على القيمة المستحقة لرواتبهم والتي تم تحديدها من قبل وزارة المالية العراقية، كما سنكشفه لكم في مقال اليوم.

رواتب المتقاعدين بالزيادة في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب المتقاعدين جاءت بزيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، بما تشمل جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، مع العلم أن هذه الزيادة تم تطبيقها في نهاية العام الماضي، من قبل مجلس الوزراء العراقي، وفي إطار أن يتحصل عليها كافة المستفيدين، إضافة إلى أن موعد الصرف سيوافق يوم 1 من كل شهر ميلاد، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء العراقي، فإن الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وصل إلى 500 ألف دينار عراقي، ليكون السلم الجديد كالأتي:-

في حالة إذا تقاضى المتقاعدين راتب قدره 500 ألف فبعد الزيادة يُصبح 600 ألف دينار عراقي.

بينما إذا وصل راتب المتقاعد لـ 700 ألف دينار عراقي يكون 800 ألف دينار عراقي بعد تطبيق الزيادة.

إضافة إلى أن رواتب المتقاعدين تصل إلى 900 ألف دينار عراقي بعد أن كان 800 ألف دينار عراقي فقط.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أما عن الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، فإنها جاءت كالأتي:-