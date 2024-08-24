إعلان حصري.. مسلسل ليلى التركي “سارقة الحياة” مترجم على قصة عشق والموعد على جميع القنوات الناقلة

مسلسل ليلى التركي واحد من الأعمال الجديدة التي لم يسبق عرضها على أي قناة فضائية من قبل، حيث تفاعل الملايين من الأشخاص مع الإعلان الترويجي الأول من المسلسل والذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك وتيك توك و يوتيوب، قصة مسلسل ليلى قصة مميزة ومختلفة كثيراً في مجال الدراما التركية، ولكنها قصة مقتبسة من مسلسل برازيلي شهير،

يضم مسلسل ليلى العديد من الحلقات وتكون البداية شيقة للغاية تدفع الجمهور لاستكمال مشاهدة الموسم بالكامل، خلال الفترة القليلة القادمة سوف تنطلق باقة كبيرة من الأعمال التركية الاجتماعية والرومانسية والتاريخية، حيث يدخل مسلسل ليلى داخل المنافسة، واليوم عبر التقرير التالي نتعرف سوياً على تفاصيل ومعلومات هامة حول مسلسل ليلى التركي.

مسلسل ليلى التركي

نجد أن البحث عن مسلسل ليلى الجديد مرتفعة للغاية وحديث الكبير والصغير على مواقع التواصل، تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وانتقام حول الفتاة ليلى التي عاشت طفولة صعبة للغاية عندما تزوج ابيها من فتاة سيئة للغاية بدأت تشعر ليلى بالمعاناة، وذات يوم قررت زوجة أبيها أن تتخلص من والد ليلى، وبعدها قررت زوجة أبيها هي وعشيقها أن يتخلصوا منها تماماً لكي لا تطالب في المستقبل بالميراث الذي تركه والدها،

حيث قاموا بوضعها في مكان غير لائق وهو عبارة عن مستودع للمخالفات، وعندما كبرت ليلى قررت الانتقام عما حدث بها وبولدها، ليلى استطاعت أن تنجح في عملها وأن تكون شيف مشهورة جداً ، وذات يوم تقابلت مع زوجة أبيها عندما كانت تقدم لها الطعام، ولكن لم تعلم تلك السيدة أنها ليلى، تتعرف ليلى على شاب يدعى جيفان يساندها ويكون لها صديق مقرب ويحاول أن يساعدها لكشف حقيقة زوجة أبيها للانتقام منها عما فعلته بها وهي طفلة صغيرة، وسوف يكشف المسلسل المزيد من التفاصيل عن عرضه.

موعد مسلسل ليلى والقنوات الناقلة

تم الترويج للحلقة الأولى من مسلسل ليلى والمقرر أن يعرض حصرياً الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة فوكس التركي وعبر شاشة قناة أون تركي وقناة ستار تي في التركية، وحسب ما كشفت عنه المصادر الفنية التركية أن الحلقة الأولى تعرض في 18 من سبتمبر المقبل 2024، وتشاهدون مسلسل ليلى مترجم باللغة العربية عبر موقع قصة عشق وموقع فيديو لاروزا.