سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 24 أغسطس داخل محلات الصاغة ووفقًا لأخر تحديثات لبورصة الذهب الرئيسية، إضافة إلى أن ذلك جاء بعد أخر انخفاض شهده بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات، وعليه فإن الاستقرار جاء تزامنًا مع استقرار المعدن الأصفر عالميًا، وسنوضح لكم أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم، بحيث يتعرف عليها الجميع.

أسعار الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2024

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، فنصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 إلى نحو 3960 جنيهًا.

فيما أن سعر الذهب عيار 21 سجل 3465 جنيهًا.

إضافة إلى أن عيار 18 بلغ نحو 2970 جنيهًا.

حتى أن الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت وصل إلى 27 ألف و720 جنيه.

على أن تختلف مصنعية كل عيار من محل إلى أخر ومنطقة لأخرى، بما يصل قيمة المصنعية في بعض الأحيان إلى 60 جنيهًا و100 جنيه.

تحديث الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا، ووفقًا لأخر تحديثاته اليوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس، على أن جاءت الأوقية الذهبية بنحو 2499 دولار، فيما أن تحديث منتصف تعاملات الجمعة،زاد بنسبة بلغت 0.58%، وعليه فإن أسعار الذهب المحلي تتقارن مع العالمي، إلا أنه في الفترة الحالية يتم تحديث الأسعار وفقًا لحالة السوق الخاصة بكل بلد، وكذلك العوامل المترتبة على أسعار الدولار سواء بالإرتفاع والانخفاض التي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأسعار المحلية.