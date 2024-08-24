هنااا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالشروط الجديدة عبر منصة مظلتي

نقدم لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق التي ينتظرها قطاع كبير من المواطنين المستحقين للدعم من الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل، حيث تساعد هذه المنحة المواطنين في قضاء حوائج، حيث حددت وزارة العمل المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفقا إلى شروط وضوابط ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار، بداية من جنسية المستفيد مرورًا بالحالة الاقتصادية للمستحق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الحكومة العراقية للمواطنين المستفيدين من الدعم، آلية الاستعلام عن الوجبة الأخيرة إلكترونيًا، ولهذا يمكنكم التعرف على أسماء المستحقين الوجبة الجديد من خلال عدة خطوات بسيطة للغاية جاءت كالتالي:

زيارة موقع منصة مظلتي.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الدخول إلى القائمة الرئيسية.

النقر على زر الخِدْمَات.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التابعة لك.

اختر رَقَم الواجبة.

سجل بيانات المستفيد.

الضغط على زر الاستعلام.

انتظر ظهور مِلَفّ أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة.

شروط الحصول على الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية

تمنح الحكومة العراقية المواطنين دعم الرعاية الاجتماعية وفقًا إلى شروط وضوابط ينبغي أن تؤخذ في عين الاعتبار، تتمثل في التالي:

يشترط أن يكون المستفيد يحمل جنسية عراقية.

ينبغي أن يكون المستفيد من الطبقة الفقيرة.

أن لا يكون المتقدم مستفيد من برامج دعم أخري.

يجب أن لا يكون المتقدم يمتلك عقارات او اصول بمبالغ مالية مرتفعة.

ينبغي أن يكون المستفيد لا يتجاوز عمره 60 عام ولا يقل عن ثمانية عشر عام.

يجب أن لا يكون المستفيد موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

رابط منصة مظلتي للاستعلام عن الوجبة الأخيرة

مع ارتفاع البحث عن الوجبة الأخيرة واسماء المستفيدين من الدعم، يقبل الآلاف على رابط منصة مظلتي، تلك المنصة التي من خلالها يستطيع المواطنين العراقيين معرفة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لهذا العام.