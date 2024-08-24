لا تفوت الفرصة ….. الآن التسجيل فى البطاقة التموينية فى العراق 2024 وطريقة التسجيل خطوة بخطوة

jعمل الحكومة العراقية على تلبية احتياجات المواطنين، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد، ولذلك قامت وزارة التجارة العراقية بالاعلان عن كيفية التسجيل فى البطاقة التمونية 2024، ويمكن للمواطنين التسجيل فى البطاقة التموينية من خلال المنصة الإلكترونية أور، التى توفر الكثير من الخدمات فى كل محافظات العراق، وسوف نعرض لكم كيفية التسجيل فى البطاقة التمونية والشروط الازمة.

كيفية التسجيل فى البطاقة التموينية فى العراق 2024.

حددت وزارة التجارة العراقية بعضا من الخطوات اللازمة للتسجيل فى البطاقة التموينية فى العراق وأهم هذه الخطوات ما يلى :

اولا: تسجيل الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ثانيا: اضغط على خدمات الإلكترونية.

ثالثا: اختر التسجيل في بطاقة التموين لعام 2024.

رابعا: إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، مكان السكن، تاريخ الميلاد، رقم الهوية.

خامسا: إرسال جميع المستندات والأوراق اللازمة فى عملية التسجيل.

سادسا: اضغط على إرسال الطلب.

وفى الأخير سوف تقوم الجهة المسؤلة بفحص طلبك والرد عليك فى أقرب وقت .

شروط الحصول على بطاقة التموينية فى العراق

أعلنت الحكومة العراقية عن الشروط التى يجب توافرها فى المواطنين للحصول على البطاقات التموينية وهىكالتالي :